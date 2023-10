Schilderijen in Groot Duijfhuis

di 24 okt., 15:00

Het Groot Duijfhuis aan de Hoevedreef in Liempde staat zondag 29 oktober in het teken van een schilderijententoonstelling. In het daar gevestigde informatiepunt van Brabants Landschap toont Mark Kapteijns dertien olieverfschilderijen.

Kapteijns woont in Wintelre en is terreinmedewerker van de provinciale natuurbeschermingsorganisatie. Ook is hij al jaren natuurfotograaf, maar sinds twee jaar legt hij vogels, landschappen en stillevens ook vast met penseel. Zijn werk is te zien tijdens de laatse maandelijkse openstelling van het infopunt die dit jaar plaatsvindt. Daarnaast draait op zolder de niet eerder vertoonde film Dommelleven, die in samenwerking met de Brabantse Hoeders tot stand kwam. Publiek is van 10.00 tot 16.00 uur welkom.