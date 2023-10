31 beuken aan Oirschotseweg leggen het loodje

35 minuten geleden

Er worden opnieuw bomen langs de Oirschotseweg gekapt. Vanaf volgende week maandag 30 oktober laat de gemeente Boxtel 31 beuken verwijderen: ze zijn in slechte conditie. Vanwege de klus wordt de weg een week lang afgesloten voor gemotoriseerd verkeerd, dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur. Rond de jaarwisseling worden er 61 bomen herplant.

Er moesten in november 2021 ook al twaalf beuken wijken die naast de weg tussen Boxtel en Oirschot stonden. Toen bleken de bomen er slecht aan toe en dat is deze ronde niet anders. Door droogte, weinig voeding door de matige groeiplaatsen en zoutschade is er veel dood houd. Boxtel ziet geen duurzame oplossing.

Het gaat net als twee jaar geleden om beuken tussen de Brede Heide en herberg De Vrolijke Jager. Dat deel van de Oirschotseweg gaat van 30 oktober tot en met 4 november iedere dag tussen 09.00 en 16.00 uur dicht.

De 61 bomen die ervoor in de plaats komen, behelzen vier verschillende soorten: iepen, lindes, acaciabomen en de zomer- en moseik. ,,Daarmee krijgen we meer variatie in de laanstructuur en verhogen we de biodiversiteit”, verklaart de gemeente via haar website. ,,Om de bomen een goede start te geven, verbeteren we bovendien de ondergrondse groeiruimte.”