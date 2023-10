Boswachter Kapteijns vertelt over belang van biodiversiteit

1 uur geleden

Frans Kapteijns, misschien wel de bekendste boswachter van Noord-Brabant, gaat woensdag 25 oktober in op de vraag of de afnemende rijkdom aan planten en dieren op aarde een probleem is.

Hij geeft vanaf 20.30 uur een lezing in gemeenschapshuis De Walnoot aan de Reginahof 1.

Kapteijns’ presentatie volgt op de jaarvergadering van Natuurwerkgroep Boxtel. Die is uiteraard bedoeld voor leden, maar de lezing is voor alle geïnteresseerden toegankelijk en ook nog eens gratis. Aanmelden kan via info@natuurwerkgroepboxtel.nl..

De natuurkenner gaat in op het belang van een grote soortenrijkdom op aarde. De mens, debet aan de afname van biodiversiteit, is ook in staat tot ingrepen om haar op peil te houden en zelfs te vergroten. Kapteijns haalt een aantal mogelijkheden aan.