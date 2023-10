Gezocht: klimaatambassadeur

1 uur geleden

Wie om het milieu geeft en anderen stimuleert tot duurzaamheid, kan zich aanmelden voor de post van klimaatburgemeester in Boxtel. Van 30 oktober tot en met 5 november is de nationale klimaatweek en die heeft kartrekkers nodig.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseert de speciale week. Het is de bedoeling dat in zoveel mogelijk gemeenten minstens één klimaatburgemeester opstaat. Boxtel heeft er momenteel drie: Twan Tiebosch, Yfke Veenstra en Yenthe van Thiel. De functie is in principe bedoeld voor een jaar, maar verlenging is mogelijk.

Van mensen die zich aanmelden, wordt verwacht dat zij een inspiratiebron vormen voor anderen om bijvoorbeeld energie te besparen. Uiteraard leven zij zelf ook milieubewust. Een klimaatburgemeester is een ambassadeur, geeft duurzaamheid een gezicht. En zet acties op touw. Die hoeven niet heel groot te zijn, ook kleine stapjes dragen bij aan minder CO 2 -uitstoot.

AANMELDEN

Wie er voor voelt om Boxtels klimaatburgemeester te worden, kan zich tot 17 oktober aanmelden via www.nkw2023.nl/klimaatburgemeester/aanmelden. Volwassenen, maar ook kinderen kunnen zich opgeven. Voor de duidelijkheid: het gaat niet om een officiële titel en er staat geen salaris tegenover. En er kunnen meerdere klimaatburgemeesters geselecteerd worden. Immers, Boxtel heeft er nu ook drie.