Broers Oomen zetten begrazing Kampina voort

1 uur geleden

Bastiaan en Jasper Oomen hebben vorige week een meerjarig contract getekend met Natuurmonumenten. Zij nemen het bedrijf van hun ouders Peter en Marja over en blijven zorgdragen voor de begrazing van duizend hectare heide op de Kampina. Tevens beheren zij tweehonderd hectare aan grasland en akkers in het natuurgebied.

Biologische vleesveehouders Peter en Marja Oomen, woonachtig in Oirschot, niet al te ver van het buitengebied van Lennisheuvel, namen het kuddebeheer zo’n dertig jaar geleden over van Natuurmonumenten.

Op de heide grazen honderd Blonde d’Aquitaine koeien, wie regelmatig door de Kampina wandelt, heeft ze zeker wel eens gezien. Daarnaast lopen er veertig ossen, voornamelijk Jerseys, op de overstromingsvlakte van de Beerze.

GESLOTEN KRINGLOOP

,,De familie Oomen werkt met een volledig gesloten kringloop en dat is uniek in Nederland”, zegt Luc Roosen, coördinator natuurbeheer bij Natuurmonumenten. ,,Ze koopt niets aan en verbouwt zowel ruw- als krachtvoer voor het vee op de eigen terreinen. Maaisel dat niet geschikt is als voer doordat er planten als bies, Jacobskruiskruid of distels in zitten verwerken ze op een duurzame manier tot bokashi, een organische meststof voor de akkers en graslanden. Die is goed voor het bodemleven.”

Het bedrijf gaat met zijn tijd mee, weet Roosen. In 2022 bijvoorbeeld kocht de familie Oomen als eerste in de Benelux een intelligente maaimachine met sensoren die wild bemerken en het apparaat automatisch laten stoppen. Reekalfjes die in hoog gras verborgen liggen, belanden zo niet in de messen. De machine heeft bovendien ultralagedrukbanden om de bodem zoveel mogelijk te sparen.

Roosen: ,,Het gezin denkt ook altijd mee over het beheer van de percelen.” Jasper Oomen bevestigt dat. Hij legt uit hoe ze een nat stuk grond met een dichtgeslagen bodem, zo wisten te bewerken dat het een oase werd vol bijzondere planten als Spaanse ruiter, blauwe knoop en klokjesgentiaan.

Nu Bastiaan en Jasper het bedrijf van hun ouders overnemen, wil Natuurmonumenten de samenwerking graag voortzetten. De nieuwe overeenkomst past in de strategie Van pachter tot partner die Natuurmonumenten hanteert. De organisatie wil samen met de Oomens optrekken en zo de natuur verbeteren. Roosen: ,,Wij hebben het volste vertrouwen dat het beheer van zowel de hei als andere percelen in goede handen is.”