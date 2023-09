Water onttrekken uit beken en sloten mag weer

Waterschap De Dommel heft met ingang van zondag 1 oktober het verbod op om water te onttrekken uit beken en sloten. Die dag eindigt ook officieel het droogteseizoen.

,,We gaan met goed gevulde beken en sloten de herfstperiode in”, zegt Mado Ruijs, bestuurder bij waterschap De Dommel. ,,Dat komt deels omdat we steeds beter in staat zijn om regenwater vast te houden in ons gebied. Maar we hebben dit jaar vooral veel meer regen gehad dan afgelopen jaren.”

Het onttrekkingsverbod was van toepassing op iedereen die met een vaste of mobiele installatie water wilde oppompen uit een sloot of beek. Bijvoorbeeld voor beregening, sproeien van tuinen en plantsoenen. Het laten drinken van vee en het blussen van brand met oppervlaktewater viel niet onder het onttrekkingsverbod.

GRILLIG BEELD

2023 gaat de boeken in als een grillig jaar met extreme droogte en warmte, maar ook met perioden waarin veel regen viel. ,,De afgelopen jaren zien we dat onttrekkingsverboden steeds langer en voor een groter gebied nodig zijn”, aldus Ruijs. ,,Op dit moment zijn de sloten en beken goed gevuld waardoor we het onttrekkingsverbod kunnen opheffen. Maar we weten niet hoeveel regen de komende maanden gaat vallen. Daarom blijven we structureel inzetten op maximaal water vasthouden in perioden dat er wél regen valt.”