Op nachtelijke ‘safari’ bij De Kleine Aarde

1 uur geleden

Tijdens de Nationale Nachtvlindernacht op vrijdag 15 september, kunnen bezoekers mee op ‘safari’ in de insectentuin van De Kleine Aarde. Leden van IVN Oisterwijk laten dan zien hoe kleurrijk nachtvlinders eigenlijk zijn.

In Nederland leven meer dan tweeduizend soorten nachtvlinders. Deze hebben allemaal een unieke levenswijze en een divers uiterlijk. In tegenstelling tot wat veel mensen denken zijn nachtvlinders juist erg kleurrijk.

Leden van de insectenwerkgroep van IVN Oisterwijk lokken de nachtvlinders tijdens de activiteit aan het Klaverblad 13 in Boxtel. Zij gebruiken daarvoor lampen en stroop, zodat de deelnemers de diertjes goed van dichtbij kunnen bekijken.

De insectentuin van De Kleine Aarde is open vanaf 20.30 uur. Er is een open inloop, dus aanmelden is niet nodig. Rond middernacht sluit de activiteit af. Deelnemers doen er goed aan om een zaklamp en camera mee te nemen. Bij regen of harde wind gaat de ‘safari’ niet door.