Velder krijgt kleine twintig voetbalvelden aan natuur erbij

zo 10 sep., 10:00

Een flinke impuls voor de natuur op Velder. Dat mag het ontwikkelde gebied De Hemel met een grootte van 12,5 hectare worden genoemd. Woensdag wordt dit door ontwikkelorganisatie Ark Rewilding overgedragen aan de familie Van Boeckel, eigenaar van het Liempdse landgoed.

De Hemel was voorheen een stuk landbouwgrond tussen Velder en het nabijgelegen landgoed Heerenbeek, tussen de Oude Grintweg en Lagevoortseweg. Ark Rewilding kreeg in 2019 toestemming van de provincie Noord-Brabant om de grond te kopen waarna rentmeester Dirk Meijs van de natuurontwikkelorganisatie de deal rond kreeg. De boomkweker die er actief was, kon tijdelijk andere percelen gebruiken.

NATUURNETWERK

De Hemel viel eerst buiten het zogeheten Natuurnetwerk Brabant (NNB), dus stond dat niet op de nominatie om veranderd te worden in natuur. In 2017 waren er al plannen gemaakt door Brabants Landschap en de familie Van Boeckel, de drie broers Victor, Frans en Ruud en zus Laura die de eigenaren zijn van Velder. Maar die opzet ging toen niet door.

Nadat Ark Rewilding het gebied kocht, is de provincie gevraagd om de grenzen van het NNB te verleggen. Overigens deed zij dat met dezelfde motivatie die de familie Van Boeckel en Brabants Landschap al eerder overlegden. De provincie ging ditmaal wel overstag. Daardoor kwam ook een subsidie van het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) in beeld, die Ark medio 2021 ook kreeg toegekend.

De afgelopen jaren is Ark aan de slag gegaan om De Hemel te herontwikkelingen. Inmiddels ligt er een kant-en-klaar natuurgebied dat alleen nog verder hoeft te groeien. Het wordt een leembos, wat naadloos aansluit op het huidige bostype van Velder. Ark-projectleider en Liempdenaar Ger van den Oetelaar: ,,We brachten de aanwezige dieren, bloemen en planten in kaart en onderzochten de waterhuishouding. Want de leembossen in dit gebied horen vochtig te zijn.”

DROOGTE

Droogte ligt op de loer, daarvoor zijn maatregelen bedacht. Sloten werden gedempt (want die voeren water af), slenken werden gegraven (om water juist vast te houden) en er zijn duizenden bomen geplant, inheemse soorten.

Het is aan de familie Van Boeckel om het nieuwe gebied te beheren. Van den Oetelaar, die de eigenaren goed kent en al verschillende keren met hen samenwerkte, is ervan overtuigd dat het onderhoud in goede handen is: ,,We laten de gronden dan ook met een gerust hart achter, wetende dat een rijke biodiversiteit en robuuste, zelfredzame natuur de kans blijven krijgen zich hier te ontwikkelen.”

400 HECTARE

De grondoverdracht is onderdeel van het Ark-project Brabants Goud in Het Groene Woud. Tot circa 2027 koopt de stichting landbouwgronden en vormt deze om tot klimaatbestendige, zelfredzame natuur. Momenteel beschikt de organisatie over bijna vierhonderd hectare grond.