Aanpak laatste stuk Essche Stroom flinke puzzel

De laatste vijf kilometer van de Essche Stroom, vanaf de sluis bij Esch tot aan kasteel Nemelaer in Haaren, moet nog aangepakt worden. Maar stikstof en uitkoopregelingen strooien zand in de radaren.

De Essche Stroom kabbelt rustig voort. Waterschap De Dommel is echter al zestien jaar bezig om het dertien kilometer lange riviertje door het landschap te laten meanderen. Het grootste deel is al onder handen genomen, maar de laatste vijf kilometer willen niet vlotten. Daarom kijkt het schap nu naar een aanpak in fases.