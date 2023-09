Natuurwerkgroep fietst naar Oertijdmuseum

35 minuten geleden

Natuurwerkgroep Liempde verzorgt zondag 10 september haar jaarlijkse fietstocht. Die gaat dit keer naar het Oertijdmuseum in Boxtel. Peter van Vorstenbosch leidt de excursie.

De deelnemers krijgen onder meer uitleg over het arboretum dat onderdeel is van het museum en natuurlijk over de dinosaurussen. Na het museumbezoek gaat de trip verder door de groene omgeving van Boxtel en Liempde. De fietstocht begint om 09.00 uur bij D’n Liempdsen Herd en eindigt daar rond 12.30 uur. Meefietsen is gratis, aanmelden is niet nodig.