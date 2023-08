Gestelse seniorenwandeling voert naar Halse Barrier

Natuurgroep Gestel houdt woensdag 9 augustus haar seniorenwandeling. Deze voert de deelnemers over landgoed Halse Barrier. In het landschapspark ligt een grote waterpartij en staan mooie oude bomen.

Het landgoed grenst aan het dal van de Essche Stroom en is vernoemd naar een tolboom die in 1741 werd geplaatst over de aangelegde steenweg in de buurtschap Hal, een van oorspong Boxtels gehucht met middeleeuwse wortels.

De wandeling begint om 10.00 uur vanaf de Barrierweg 1 in Sint-Michielsgestel. Na afloop is er koffie en thee en tijd om nog even na te praten. De seniorenwandeling vindt iedere tweede woensdag van de maand plaats.