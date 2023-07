Waterschap De Dommel betrapt illegale sproeiers

1 uur geleden

Bij controles van waterschap De Dommel in haar stroomgebied, zijn twaalf mensen betrapt die overdag grondwater oppompten om te sproeien.

In totaal werden er vorige week tachtig controles uitgevoerd. Elf overtreders sproeiden op momenten dat het niet mocht, tussen elf uur ‘s ochtends en vijf uur ‘s middags. Eén geval is nog in onderzoek en bij een overtreding bleek geen vergunning aanwezig te zijn. Het schap spreekt van veel boetes. Dat was bij een eerdere controle ook het geval. Toen werden vijftien mensen betrapt.

STRENGE REGELS

Het werkgebied van De Dommel is een van de droogste van Nederland vanwege de hoge zandgronden. Er gelden dan ook strenge regels ten aanzien van het gebruik van grond- en oppervlaktewater. De grond, ook rond Boxtel, is snel droog door de zakkende grondwaterstand. De Dommel is daarom elk jaar een van de eerste waterschappen die een sproeiverbod uitvaart.

,,Hoewel we dit voorjaar natter en beter zijn gestart dan de afgelopen jaren, is het neerslagtekort nog steeds hoog. In mei en juni regende het wekenlang niet en was het warm, waardoor veel water is verdampt. Een enkele bui die daarna viel, lost die droogte niet op”, legt een woordvoerder van De Dommel uit.

OP PEIL HOUDEN

Het schap blijft ook de komende weken controleren op illegaal sproeien. ,,Wees zuinig met het gebruik van grondwater. Zo houden we het op peil in deze droge tijden.”