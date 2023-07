Bomenbrigade wil iedere kapvergunning in Boxtel keuren

50 minuten geleden

De Bomenbrigade Boxtel (BBB) wil graag advies geven bij iedere kapvergunning die de gemeente Boxtel binnen krijgt. Alleen als er direct gevaar dreigt voor de openbare veiligheid mag een boom om. Dat staat in een brief die de groene organisatie dinsdag aan het college van B en W heeft gestuurd.

De versnelde veranderingen in het klimaat baart de BBB ernstig zorgen. Werkgroepleden Marie Hol, Jan Juffermans, Trix van der Kolk en Frank Scholman zijn blij dat de gemeenteraad onlangs de aanpak van de klimaatadaptatie groen licht heeft gegeven. Maar van het groenbeleid in Boxtel komt nog niet veel terecht, zo stellen zij. De brigade wijst in haar brief op een aantal projecten waar flink wat bomen en struiken gaan verdwijnen: de parkeerplaats van winkelcentrum Oosterhof (36 bomen), elf grote platanen aan de Europalaan in Liempde en Sparrenrijk (bijna honderd Amerikaanse eiken, zie ook elders in deze krant).

,,De gevolgen van de klimaatontwrichting zijn nu al overal voel- en zichtbaar. Denk aan de overstromingen in Limburg, maar ook de huidige hittegolven in Zuid-Europa. De veranderingen gaan steeds sneller en dus moeten we daar sneller en effectiever op reageren door het beleid aan te passen. De rol van bomen en ander groen voor het klimaat wordt wereldwijd onderkend, maar lang niet altijd ingezet, ook niet in Boxtel”, aldus de vier leden van de BBB in de brief.

AAN BANDEN

Boxtel mag best wat sneller reageren op wat er speelt op klimaatgebied. Het kappen van gezonden bomen vindt de werkgroep dan ook onnodig. ,,We begrijpen dat nog niet bij alle plannen bomen en groen als essentiële factor worden gezien. Dat moet echter wel snel opgepakt worden, want dat is in het belang van gemeente, bedrijven en inwoners”, zo schrijft de brigade.

Bomen kappen moet voorlopig dus aan banden worden gelegd vinden ze bij de BBB. De leden stellen voor om samen met een ambtenaar van de gemeente naar de kapvergunningen te kijken en advies op te stellen over de vraag of de openbare veiligheid wel of niet in het geding is. Het is nog niet bekend of de gemeente Boxtel op het voorstel in gaat.

PROTEST

De BBB is een werkgroep die valt onder de duurzaamheidsorganisatie Transitie Boxtel. De leden spreken zich met regelmaat uit over het bomenbeleid van de gemeente of komen daartegen in het verweer. Zo protesteerden ze bijvoorbeeld tegen het kappen van veel bomen voor het bouwplan Langen Linden, maar lieten ze ook de staat van de bomen bij Oosterhof onderzoeken.