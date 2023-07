Balans vraagt om realisme in aanpassingen om klimaat

32 minuten geleden

Waarom een hoop geld uitgeven om te voorkomen dat Boxtel eens in de vijfhonderd jaar overstroomt? Fractievoorzitter Gerlof Roubos van Balans vraagt het zich al een tijdje hardop af. Vorige week zette hij het standpunt van zijn partij nog eens uiteen tijdens de discussie over het raadsvoorstel voor klimaatadaptatie. ,,Ik pleit voor enig realisme. Een overstroming in Boxtel komt eens in de 30.000 jaar voor...”

Niemand wil natte voeten of smelten van de hitte. Daarom neemt de gemeente Boxtel maatregelen om dat te voorkomen. Die kosten veel geld (er is tot en met 2030 in elk geval 550.000 euro per jaar voor gereserveerd). Waarom dat nodig is, heeft het college van B en W in een lijvig document samengevat, waar de gemeenteraad vorige week over mocht discussiëren. Balans zet vraagtekens bij die maatregelen, maar vond vooralsnog geen medestanders.

Stefan de Nijs (Combinatie95): ,,De kans is misschien klein, maar je neemt een groot risico. Kijk naar wat er is gebeurd in Limburg en Duitsland. Dat piep je wel anders.” Ook Mirjam Bemelmans van PvdA/GroenLinks vond dat er echt iets moet gebeuren: ,,De CO 2 stijgt harder dan verwacht. Overal zijn hittegolven, oceanen warmen op. Dit komt op ons af en we moeten gewoon aan de bak.” SP’er Frans Sannen wierp daarnaast nog tegen dat er vaak pas wordt gereageerd als het te laat is. ,,Het is en blijft statistiek, maar in 1995 was er flinke wateroverlast in Den Bosch. De kans was heel klein dat het nog een keer zou gebeuren, maar in 1996 was het weer raak. Dit negeren is dus onzin”, aldus Christien van Schijndel (Combinatie95).

ZIEKENHUIS

Roubos wees ook op de maatregelen die Boxtel wil nemen om in geval van een natuurramp onder meer het ziekenhuis bereikbaar te houden. ,,Maar dat ligt op een locatie die volgens het onderzoek uit het plan niet overstroomt. Is het dan nodig om daarvoor maatregelen te nemen?” Daar konden Combinatie95 en PvdA/GroenLinks zich wel in vinden. De Nijs: ,,In ons ziekenhuis worden geen grote ingrepen gedaan, dus daar zouden we bij de uitvoering van de maatregelen wel rekening mee kunnen houden.”

Het is overigens niet voor het eerst dat de grootste partij in de gemeenteraad openlijk twijfelt over nut en noodzaak van de flinke zak geld die de maatregelen moeten kosten. Ook tijdens de In gesprekavond afgelopen maart gooide Roubos namens Balans de knuppel in het klimaathok en vond hij het beter om zo’n zeldzame ramp ‘maar gewoon te laten gebeuren’.

RIOOLHEFFING

Welke maatregelen Boxtel gaat nemen om wateroverlast en hittestress te voorkomen of te verminderen wordt pas na de zomer duidelijk. Wethouder Dèsirè van Laarhoven gaf al wel een waarschuwing: ,,We gaan uit van het slechtste scenario. Voor de klimaataanpassingen hebben we echt veel geld voor nodig. Zo moet het riool op diverse plekken worden aangepast. Daardoor moet mogelijk de rioolheffing omhoog.”

Vanuit de raadsfracties klonken al tips, zoals het samenwerken met lokale hoveniers (VVD), stimuleren van het afkoppelen van regenwater op het riool (PvdA/GroenLinks) en de klimaatburgemeester van Boxtel, Twan Tiebosch, meer betrekken (CDA).

Frans Sannen van SP adviseerde om de kosten niet af te wentelen op huishoudens met lage inkomens: ,,Laten we vooral naar de grootverbruikers kijken.” Ook Balans pleitte voor het nemen van maatregelen die eerst arme gezinnen helpen.