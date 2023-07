Transitie Boxtel adviseert B en W: ‘Laat blad liggen en maai niet in mei’

1 uur geleden

Een document met daarin veertien adviezen over groenbeheer in Boxtel is afgelopen week naar het college van B en W verstuurd. Afzender: Transitie Boxtel. Kort samengevat pleit de duurzaamheidsgroep vooral voor leef, laat leven en laat liggen.

Bladblazers niet meer gebruiken voor groenperken. En gebruik de bladeren die op verharding neer zijn gedwarreld, later in het jaar als compost. Niet maaien in mei en zo min mogelijk in de rest van het jaar. Veel meer bomen planten en minder kappen. Het is een greep uit de lijst van suggesties van Transitie Boxtel om het huidige gemeentelijk groenbeheer aan te passen.

De club die zich inzet voor een duurzamer Boxtel, verwerkte diverse opmerkingen en signalen over het lokale groenbeleid tot een document met veertien suggesties. De leden hopen dat het college van B en W daar werk van maakt. ,,De ernstige situatie van de biodiversiteit en de klimaatontwrichting zijn ook belangrijke aanleidingen om dit beleid verder up-to-date te maken”, schrijft Transitie Boxtel richting het gemeentebestuur.

BETER INSTRUEREN

Het collectief pleit er ook voor om maaiers beter te instrueren. ,,Die beschadigen nu hier en daar bomen”, aldus Transitie Boxtel. Zij geeft het college ook de suggestie om medewerkers van het groenbeheer maar ook andere ambtenaren én aannemers bij te scholen over biodiversiteit en klimaatontwrichting. ,,Er komen helaas andere tijden.”