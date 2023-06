De Dommel wil meters maken met watertransitie

De tijd van vrijblijvendheid is voorbij. Nu moeten er concrete afspraken gemaakt en regels opgesteld worden om de watertransitie in gang te zetten. Dat wil het nieuwe bestuur van waterschap De Dommel de komende vier jaar gaan bewerkstelligen.

Het nieuwe dagelijks bestuur van het waterschap, vergelijkbaar met het college van B en W van een gemeente, kreeg vorige week de goedkeuring van een ruime meerderheid van alle partijen uit het algemeen bestuur (de evenknie van een gemeenteraad).

In het bestuursprogramma ‘Water voor nu en later, voortvarend aan de slag met de watertransitie’ staan de plannen die De Dommel de komende vier jaar wil gaan uitvoeren. Doel is om in 2050 de waterhuishouding toekomstbestendig te hebben en te zorgen dat het watersysteem duurzaam hersteld is.

Vooral de kwaliteit van het water in het Dommelgebied en de beschikbaarheid ervan krijgen deze bestuursperiode veel aandacht. Hiermee zetten de coalitiepartijen VVD, Water Natuurlijk, PvdA, Natuurterreinen en Ongebouwd de lijn uit de afgelopen vier jaar voort.

Watergraaf Erik de Ridder: ,,Ons waterschap staat voor grote en complexe opgaven. Dit vraagt veel van ons én van onze partners. We zijn samen verantwoordelijk voor een toekomstbestendige leefomgeving. Het bestuursprogramma geeft de accenten voor de komende vier jaar. Daarbij maakt vrijblijvendheid plaats voor concrete afspraken en regels. Dat is nodig om voldoende en schoon water te hebben. En ook een omgeving waar het prettig wonen en werken is.”