Excursie Hezelaars Broek en Rouwbommel

35 minuten geleden

Zondag 18 juni verzorgen gidsen Arnold van den Broek en Kees Quinten van Gastvrij Liempde een fiets- en wandelexcursie naar het Hezelaars Broek en de Rouwbommel.

Het Hezelaars Broek was vanaf de Middeleeuwen een gemejnt, waar de gezamenlijke boeren uit Hezelaar hun vee konden laten grazen. Daarnaast haalden ze hier hun brand- en geriefhout en materiaal voor de potstal. Rond 1900 heeft de Heidemaatschappij een deel van het gebied ontgonnen en ontstond de Gerritshoeve. In 1986 verkocht de gemeente deze grond aan Stichting Beheer landbouwgronden en sindsdien vindt geleidelijk aan natuurontwikkeling plaats. In de Kooi aan de Vleutstraat begon de Heidemaatschappij met weidebevloeiing. Maar dat werd geen succes omdat de boeren het hooi niet wilden.

De Rouwbommel is het hernieuwde gebied vol waardevolle natuur ten noorden van natuurgebied De Scheeken, aan de Vleutstraat. Hiervoor zijn in 2018/2019 twee percelen van in totaal 6,5 hectare landbouwgrond opnieuw ingericht. Doel van de herinrichting was om de gronden in oude staat te herstellen en daarmee het kleinschalige landschap van ca. 1915 zichtbaar te maken. Ook het voormalige Vleutstraat-tracé (250 meter) - destijds ‘Weg langs de Rekkedonken’ geheten - hoort erbij. Dit tracé vormde vanaf de middeleeuwen tot aan 1957, toen het nieuwe tracé van de Vleutstraat werd gerealiseerd, de grens tussen De Rouwbommel en De Scheeken.

Deelnemers vertrekken om 10.00 uur per fiets vanaf Den Liempdsen Herd, Barrierweg 4 te Liempde. Stevig schoeisel wordt aanbevolen. Deelname kost vijf euro per persoon, wat voor vertrek voldaan kan worden. Dit is inclusief een kopje koffie of thee na afloop bij D’n Liempdsen Herd. De excursie duurt ongeveer tot 12.00 uur.