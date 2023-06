Met een gids op pad door het Dommeldal

25 minuten geleden

Het Groot Duijfhuis aan de Hoevedreef 2 in Liempde, is zondag 4 juni van 10.00 tot 16.00 uur geopend. Er is die dag onder meer een zomerwandeling onder leiding van een gids van Gastvrij Liempde.

De excursie begint om 10.00 uur en voert door het Dommeldal. Deelnemers kunnen zich voor de wandeling aanmelden door een e-mail te sturen naar info@sppill.nl. Deelname kost vijf euro per persoon, inclusief consumptie. Wandelaars dienen de bijdrage contant te betalen voor aanvang van de tocht.

De wandeling duurt ongeveer tot 12.00 uur. Wie wil, kan vervolgens rondkijken in en rond het Groot Duijfhuis. De stal van de oude hoeve doet dienst als informatiecentrum van Brabants Landschap.