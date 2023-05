Docent Harrie Verbeek van Yuverta in actie.

Docent Harrie Verbeek van Yuverta Boxtel Nederlands kampioen boomklimmen

38 minuten geleden

Harrie Verbeek, docent boomverzorging bij Yuverta Boxtel, is zaterdag 13 mei in Velp bij Arnhem Nederlands kampioen boomklimmen geworden. Gijsbert Verrips, leerling van de Boxtelse groenschool werd tweede in de individuele studentencompetitie.

Het Boxtelse studententeam van de opleiding boomverzorging van Yuverta behaalde eveneens een tweede plek. Vijftig deelnemers uit Nederland, België en Duitsland deden mee. De wedstrijd kende vijf onderdelen: workclimb, speedclimb, rescue, throwline en ascent event met daarnaast een masterfinale voor de beste drie tot vijf deelnemers.

Verbeek: ,,Mijn favoriete onderdeel is rescue, hierbij is er een scenario waarbij een gewonde collega gered moet worden uit de boom, een jaarlijkse training voor iedere boomverzorger. De masterfinale is het meest spectaculair, die vraagt veel tactiek en strategie. Dit jaar word ik 40 en toen ik begon op mijn 22e hoorde je op je veertigste al bij de veteranen. Het lijkt erop dat ik die leeftijdsgrens wat opgerekt heb.”

De Nederlandse klimkampioenschappen werden georganiseerd door de Kring praktiserende boomverzorgers. De nummers 1, 2 en 3 mogen meedoen aan het Europees kampioenschap en de nummer 1 mag meestrijden om de wereldtitel. Docent Verbeek neemt in 2024 deel aan het wereldkampioenschap in het Amerikaanse Atlanta en doet dit én volgend jaar mee aan het Europees kampioenschap.