Ontsnapte zeearend vertoeft tijdelijk in Boxtel en Gemonde

42 minuten geleden

De bewoners van de Langenberg en de Geelderseweg in het buitengebied tussen Boxtel en Gemonde hadden deze week een bijzondere gast op bezoek. Een vogel die je niet dagelijks ziet: een zeearend. De Stellers-arend om precies te zijn.

Het beest ontsnapte eind maart samen met een soortgenoot uit zijn kooi in Park Labiomista in het Belgische Genk. Ze konden wegkomen omdat een windvlaag het dak van hun verblijf blies. Sindsdien zijn ze al op verschillende locaties gezien, waaronder in Utrecht, maar dus ook in Boxtel en Gemonde. De vogel streek neer op het dak van Ria Verhees in Boxtel.

De arenden vangen is tot op heden nog niet gelukt. Met een spanwijdte van zo’n 2,5 meter en een scherpe snavel gooi je er ook niet zomaar een netje over. De eigenaar van Labiomista hoopt dat ze verzwakken en zich dan gemakkelijk laten vangen.