Juliëtte van Deutekom uit Gemonde was voor Rens Schapendonk jeugdbestuurder bij waterschap De Dommel. Toen was Peter Glas ook nog watergraaf. Hij is inmiddels opgevolgd door Erik de Ridder.

De Dommel op zoek naar nieuwe jeugdwatergraaf

32 minuten geleden

Waterschap De Dommel zoekt een nieuwe jeugdbestuurder. De huidige, Rens Schapendonk uit Hilvarenbeek, treedt namelijk na twee jaar af. Voor de functie is iemand nodig tussen de 15 en 17 jaar oud én die in het gebied van De Dommel woont.

Een jeugdbestuurder, of jeugdwatergraaf, is voor het waterschap de schakel tussen de organisatie en jongeren. Hij of zij is als het ware de ambassadeur en enthousiasmeert zijn of haar generatiegenoten voor de taken van het waterschap en waterbewustzijn in het algemeen. Vier keer per jaar gaat de jonge bestuurder op pad in Nederland met het Nationaal Jeugdwaterschap.

Voor Rens was het een leerzame ervaring: ,,Ik vond het superleuk om te doen. Als je geïnteresseerd bent in water, natuur en klimaat, dan is deze functie zeker interessant.”

Potentiële kandidaten kunnen reageren door een mail met alle gegevens te sturen naar communicatie@dommel.nl. Zij dienen daarbij twee vragen te beantwoorden: waarom ze jeugdbestuurder willen worden en hoe zij het waterverhaal gaan vertellen.