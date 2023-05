Actieve bever brengt schade aan rond Dommel

Yvonne van Weert, woonachtig op Dommeloord, spotte twee jaar geleden deze bever op de rivieroever in haar buurt.

De bever is al gespot in het water van de Dommel en Kleine Aa. Begin dit jaar werd zelfs voor het eerst een burcht ontdekt in het riviertje de Beerze. De bever beperkt zich echter niet alleen tot natuurgebied Kampina. En daar merkt het waterschap ..