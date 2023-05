NWG Liempde leert vogels herkennen aan hun roep

26 minuten geleden

Natuurwerkgroep Liempde houdt zondag 14 mei een vogelexcursie in de Hazenputten in Nijnsel. Tijdens de wandeling in de vroege ochtend, leren deelnemers vogels herkennen aan hun geluid.

Iedereen die zich wel eens afvraagt welke vogel hij of zij nu ziet of hoort, kan meedoen aan de excursie. De deskundige vogelwerkgroep van NWG Liempde herkennen vogelsoorten niet alleen aan hun verschijning, maar ook aan hun roep. In het Vresselse Bos, waar de wandeling plaatsvindt, zijn veel vogels. Met wat geluk komen de deelnemers de zwarte specht, de boomklever of kuifmees tegen en misschien laat de wielewaal, wespendief of goudvink zich zien of van zich horen.

De leden van de Liempdse natuurwerkgroep moeten 14 mei vroeg op. Al om 06.45 uur dienen de wandelaars te verzamelen bij café Het Groene Woud aan de Kasterensestraat 25. Met auto’s vertrekt de groep dan naar het startpunt aan de Vresselseweg in Nijnsel. Rond 10.00 uur verwacht de organisatie weer terug te zijn in Liempde. Aanmelden is niet nodig. Deelnemers dienen stevige schoenen aan te trekken en een verrekijker mee te nemen. Honden zijn niet toegestaan tijdens de excursie.