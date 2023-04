Matthijs van Eeuwijk (rechts) is met een groepje mede-wandelaars aan de laatste etappe van de tocht langs de Dommel begonnen. Hier volgt hij de rivier in kasteelpark Stapelen.

Slotetappe Dommeltocht start in Boxtel

29 minuten geleden

In 2053 hoopt Matthijs van Eeuwijk op een willekeurige plek langs de rivier een glaasje water uit de Dommel te kunnen scheppen en te genieten van fris, zuiver vocht. Om die wens kracht bij te zetten, wandelde hij langs de hele Dommel. De laatste etappe startte vanochtend in Boxtel.

De hydroloog begon om negen uur in het lommerrijke kasteelpark Stapelen met zijn laatste dagtocht. Van Eeuwijk liep in zes dagen langs de hele Dommel, van de bron nabij het Belgische Peer tot de plek waar de rivier overgaat in de Maas.

Hij streeft ernaar dat het water van de Dommel in 2053 drinkbaar is. Dat is het nu op zich ook, maar heel gezond is een slok rivierwater niet. En dat moet anders worden, vindt de hydroloog.

Zijn wandeltocht besloeg ongeveer 140 kilometer. Meestal kreeg hij gezelschap van mensen die net als hij opkomen voor een beter milieu. Het laatste deel van zijn tocht voerde van Boxtel naar Den Bosch. In zijn kielzog volgden onder andere raadslid Mirjam Bemelmans en Mirjam Henken, twee betrokken Boxtelse vrouwen met hart voor natuur en klimaat.

HOUDEN VAN RIVIER

Van Eeuwijk: ,,Ik ben aangesloten bij de organisatie Youth for drinkable rivers. Ik wil de betrokkenheid van de Brabanders bij de Dommel vergroten. Dat ze van hun rivier gaan houden. Zo hoop ik dat mensen het belang van schoon, zoet water gaan zien. Er is steeds meer samenwerking tussen Nederland en België om het oppervlaktewater te beschermen. Dat is een positieve ontwikkeling. Vervuiling moet je bij de bron aanpakken, dat besef daalt in.”

De 28-jarige waterdeskundige komt van origine uit Eindhoven. ,,De Dommel is mij vertrouwd. Ik voel me ermee verbonden. Het was mooi om te zien hoe de rivier verandert, van een steile, diepe sloot vlakbij de bron tot een lieflijk meanderende rivier in deze contreien.”

Hij heeft nog geen directe plannen voor een wandeling langs een andere rivier. ,,Eerst deze tocht maar eens afronden.”