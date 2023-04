Enige wombats in Nederland hebben een jong

Er waren tot voor kort exact twee wombats in Nederland. Dat zijn er sinds een poosje drie. Het paartje in BestZoo heeft een jong gekregen. Wanneer het beestje precies geboren is, is onbekend.

De wombat is namelijk een Australisch buideldier en hun jongen kruipen na de geboorte direct veilig bij moeder in de ‘buikzak’. De dieren zijn dan nog maar heel klein en kwetsbaar.

OPSTEKER

BestZoo, eigendom van Marian en Jos Nooren uit Lennisheuvel, haalde in oktober 2021 een koppel wombats naar Nederland. Dat was geen sinecure, want de Australiërs laten niet zomaar toe dat er dieren het land in- en uitgaan. Het is wel gelukt en daarmee is de Noord-Brabantse dierentuin de enige in Nederland waar de buideldieren te zien zijn. Nu is er dus een jong geboren, een opsteker voor BestZoo, want wilde dieren planten zich in gevangenschap alleen voort onder goede omstandigheden en met de juiste verzorging.

Wombats hebben wat weg van koala’s, maar leven op de grond Het zijn gravers, daarom is de ingang van de buidel naar achteren gericht en niet naar voren. Anders zou er zand in komen. De snuit van het jong is af en toe al zichtbaar, het diertje blijft een maand of zeven in de buidel. Daarna is het groot en sterk genoeg om op eigen poten rond te lopen.