Hotel in Leijsenven voor voorn, baars en snoek

Nabij horecagelegenheid Lseven is vandaag een heus hotel verrezen, zonder bedden, kamers of foyer. Bovendien verdween het, toen het eenmaal gereed was, naar de bodem van het Leijsenven. Het is een kunstmatige schuil- en paaiplaats voor vissen, een variant waarvan er nog maar weinig in Nederland zijn. De plaatsing gaat dan ook gepaard met de nodige tamtam.

In de vijver in park Molenwijk zijn inmiddels ook twee zogeheten vissenbossen gezet. Die zijn eveneens bedoeld om baarsjes, voorntjes en dergelijke beschutting te bieden. Ze zijn meer gangbaar, bestaan al sinds 2015. Barry Slijters, penningmeester van de Boxtelse hengelsportvereniging Ons Genoegen legt uit waarom de club de schuilplaatsen laat creëren. ,,We zetten ieder jaar voor duizenden euro’s visjes uit in het Leijsenven. Die krijgen echter de kans niet om op te groeien. Aalscholvers vangen ze ‘s winters. Zo blijven we bezig. En deze vijver biedt weinig beschutting waardoor de vogels vrij spel hebben. We voeren ze in wezen. Onbedoeld, maar zo is het wel.”

Het ‘Hilton voor vissen’ moet daar verandering in brengen, net als de twee ‘bossen’. Slijters: ,,Het zijn verschillende constructies. Een vissenbos bestaat uit een dubbele rij palen met takken daartussen en biedt vooral kleinere soorten een veilig heenkomen. Een hotel is gemaakt van bundels wilgentenen, waarmee een soort matten worden geknoopt met kieren en gaten van verschillend formaat. Het geheel ligt straks geheel of in ieder geval grotendeels onder water en geeft ook grotere vissen rust- en paairuimte.”

Dit concept is nog maar nauwelijks toegepast in Nederland. Het is mede ontwikkeld door het bedrijf Van Aalsburg uit Hellouw, dat nu dan ook in Boxtel aan het werk is. Medewerkers bouwen het vissenhotel aan de oever van het Leijsenven op. Eenmaal gereed slepen ze het achter een ponton aan naar de plek waar het moet komen te liggen. Met behulp van een kraantje halen ze bodemslib omhoog om de constructie te verzwaren, zodat die zinkt. Slijters: ,,In de visserijwereld is de plaatsing van dit object groot nieuws. Sportvisserij Nederland maakte opnames met een drone, er was een videograaf en er verschijnt een publicatie in een visserijblad.”

Het hele project is niet goedkoop, Slijters denkt aan zo’n dertigduizend euro. De hengelsportvereniging is er desondanks niet veel geld aan kwijt. Zo’n duizend à 1.500 euro, vermoedt de penningmeester. Cees den Haan, medewerker van Sportvisserij Zuidwest Nederland: ,,Sportvisserij Nederland verstrekt een subsidie, evenals Sportvisserij Zuidwest Nederland en er gaat ook geld vanuit sportkoepel NOC-NSF naartoe. Het bevorderen van de visstand komt ten goede aan de breedtesport, want juist voorns, baarsjes en brasems zijn prima soorten voor recreatieve hengelaars, ook voor jeugd.”

Waterschap De Dommel en gemeente Boxtel spelen eveneens een rol, weet Slijters. Zij verleenden de benodigde toestemmingen.

Volgens de hengelsportliefhebber bieden de kunstmatige schuilplaatsen behalve voor vissen ook kansen voor andere diersoorten. ,,Wilgentakken lopen zomaar uit en na verloop van tijd rijzen er dan boompjes uit het water op. Die trekken weer insecten aan en vogels. Ook hechten slakjes en andere kleine beestjes zich aan het hout.”

Het karwei begon woensdagochtend met het bouwen van een ponton. De plaatsing was alleen maar mogelijk vanaf het water. Gisteren werd aan de vissenbossen gewerkt, het hotel vormde vandaag, vrijdag 15 april, het sluitstuk.