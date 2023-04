Lezing over nieuwkomers in natuur

1 uur geleden

Nieuwkomers, dat zijn niet alleen mensen. Ook dieren en planten doen, al dan niet met wat hulp, hun intrede in Nederland. Mari de Bijl, oud-terreinbeheerder bij Brabants Landschap, geeft donderdag 20 april een lezing over nieuwelingen in de natuur.

Hij gaat specifiek in op soorten die in Brabant zijn verschenen en daar niet eerder, of al lang niet meer voorkwamen. Dat doet hij vanaf 20.00 uur in café ‘t Groene Woud aan de Kasterensestraat 23 in Liempde. De plaatselijke natuurwerkgroep organiseert de lezing.

Een dier dat in Nederland is geherintroduceerd, is de bever. Die handhaaft zich met succes, ook in Brabant. De steenmarter rukt op en zelfs de boommarter duikt op landgoed Velder op. De otter keert terug en de wolf heeft zich al op de Strabrechtse Heide gevestigd.

WILD ZWIJN

Boeren en varkenshouders bekijken met argusogen de toenemende verspreiding van het wild zwijn door Nederland. Zij maken zich zorgen over schade aan gewassen en de Afrikaanse varkenspest. Het wild zwijn kwam voorheen maar in enkele aangewezen gebieden in het land voor, elders gold een zogeheten ‘nulstandbeleid’. Dat staat echter op steeds meer plekken ter discussie. Bovendien maakt het dier vanuit België en Duitsland een opmars.

Ook de Amerikaanse rivierkreeft, de zonnebaars en de wasbeer hoeven niet te rekenen op enthousiaste reacties.

Mari de Bijl heeft verschillende nieuwkomers zien arriveren en weet er veel over te vertellen. De lezing is gratis.