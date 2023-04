Met Natuurwerkgroep Liempde op excursie door De Mortelen

Natuurgebied De Mortelen tussen Lennisheuvel, Best en Oirschot is een voorbeeld van hoe het kleinschalige Brabantse landschap ooit oogde. Onder leiding van terreinbeheerder en natuurfilmer Mark Kapteijns is er zondag 16 april vanaf 09.15 uur een gratis excursie door het gebied.

Natuurwerkgroep Liempde organiseert de wandeling. De deelnemers verzamelen zich om 09.00 uur bij café ‘t Groene Woud aan de Kasterensestraat in Liempde. Vanaf daar carpoolen ze naar het startpunt van de excursie.

Brabants Landschap is trots op De Mortelen, dat het grootste landschapsreservaat van Noord-Brabant vormt. De natuurorganisatie beheert hier bijna 1400 hectares, die mooi aansluiten op andere natuurgebieden zoals Heerenbeek, Velder en Banisveld.

Er zijn vele vergeten poelen in ere hersteld en nieuwe aangelegd. Tegenwoordig zijn er meer dan honderd te vinden in De Mortelen. Het is dan ook niet vreemd dat het gebied bijzonder rijk is aan amfibieën. De meest bekende daarvan is de zeldzame en streng beschermde boomkikker.

GEELGORS

In zijn schitterende natuurfilm over De Mortelen plaatst Kapteijns niet voor niets de boomkikker centraal. Het gebied met zijn grote afwisseling en beschutting biedt onderdak aan vele vogelsoorten. Spechten, wespendief, havik, geelgors en goudvink vormen enkele aansprekende soorten, maar de lijst is uiteraard langer.

De wandelaars hopen te kunnen genieten van fraaie flora. Mogelijk treffen ze onderweg de slanke sleutelbloem, de eenbes of de gulden boterbloem. De excursie duurt ongeveer tweeënhalf uur en start bij de werkschuur van Brabants Landschap in Oirschot aan de Lopensestraat 3. Honden mogen niet mee.