De zuileik op de voorgrond had gekapt moeten worden, maar er zit een houtduif in te broeden. Zijn 'buurman', die een paar meter verder westwaarts stond, is wel geveld.

Houtduif steekt stokje voor kap zuileik

wo 5 apr., 16:50

Met groot materieel werd maandagochtend een zuileik in de Baroniestraat gekapt. Zijn ‘buurman’ stond ook op de nominatie om geveld te worden, maar daar stak een houtduif letterlijk en figuurlijk een stokje voor.

De vogel zit te broeden op een nest van takjes en twijgen. Volgens omwonenden mocht de tweede boom niet gekapt worden vanwege de duif. De gemeente Boxtel bevestigt dit.

Het broedseizoen is in volle gang. Een eik omzagen is dan niet per definitie verboden. Maar wel als er aantoonbaar een vogel in broedt. Dat is hier het geval, want het dier is vanaf de straat duidelijk zichtbaar.

WORTELS

De bewuste zuileik staat in het trottoir langs de Baroniestraat, niet ver van de kruising met de Pastoor Erasstraat en de Annastraat. De boom drukt met zijn wortels de tegels omhoog en dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Vandaar dat beide bomen moeten wijken.

Twee keer machines, verkeersregelaars en stratenmakers uit laten rukken is niet goedkoop. ,,Het kappen van een boom kost ongeveer 2.000 euro, inclusief verkeersmaatregelen en het dichtleggen van de stoep”, weet een gemeentelijk woordvoerder. ,,Houtduiven kunnen soms wel drie keer per jaar broeden. Na het uitvliegen van de jongen snoeien we van deze boom de onderste takken; daarmee hopen we een volgend broedsel te voorkomen.”

Een buurtbewoner die de situatie gadesloeg, was ondubbelzinnig in zijn commentaar. ,,Ze moeten niet zo moeilijk doen. Zo’n duif? Die moet je opeten.”