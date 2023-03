De grote dassenburcht wordt uitgegraven. De roofdieren zelf zijn in geen velden of wegen te bekennen.

Veelbesproken dassenburcht is gedicht

1 uur geleden

De meest besproken dassenburcht van Nederland, onder het spoor bij Esch, is gedicht en tussen Den Bosch en Boxtel rijden sinds gisteren weer treinen.

Met een graafmachine voor het grove werk en de ouderwetse schop voor plekken waar meer voorzichtigheid nodig was, gingen de gravers vrijdag aan de slag. Deskundige vrijwilligers en een dierenarts waren stand-by om de dassen onder het spoor te vangen. Ze zouden worden verplaatst naar een kunstburcht ver van welke treinverbinding dan ook. De inzet van de vangers bleek niet nodig. Er werd geen enkele das aangetroffen, terwijl de burcht toch bijzonder uitgebreid was. Meer dan twintig gangen, in vaktaal pijpen genoemd, bevonden zich onder het spoor nabij Esch. Er dreigde verzakkingsgevaar.

LANDELIJKE MEDIA

Het treinverkeer tussen Boxtel en Den Bosch lag ruim een week stil, enkele dagen langer dan ProRail in eerste instantie had ingeschat, maar veel langer dan landelijke media zoals Nu.nl berichtten. Een woordvoerder van de spoorbeheerder benadrukte vorige week al in deze krant dat die schattingen geen prognoses waren van ProRail.

De roofdieren zijn er vermoedelijk uit zichzelf vandoor gegaan. Gaas moet voorkomen dat de dassen terugkeren. Overigens was Esch niet de enige plek in Nederland waar het lid van de marterfamilie zich in een spoordijk vestigde. Ook in Friesland hinderde het beest het treinverkeer.