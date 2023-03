Op 15 maart ondertekenden de nieuwe grondeigenaren/-beheerders en Ark Rewilding de overdrachtsakte. Dit vond plaats in de historische dwarsdeelschuur De Halfgalg van Bart en Sanne van Gils aan Onrooi in Boxtel.

ARK geeft deel natuurgronden weer uit handen

zo 19 mrt., 11:00

Natuurorganisatie Ark Rewilding heeft bijna dertig hectare grond in natuurgebied Het Groene Woud teruggegeven aan particulieren. Woensdag 15 maart werd daar in de gerenoveerde dwarsdeelschuur De Halfgalg van Bart en Sanne van Gils aan Onrooi in Boxtel gestalte aan gegeven. De nieuwe eigenaren zetten daar namelijk hun handtekening onder de overdrachtsakte.

Met het overdragen van de grond, trekt Ark zich terug van deze percelen die de organisatie vanaf 2019 zelf verwierf. De stukken land liggen aan de Kerkakkers in het Dommeldal en tussen de Geelders en het Wijboschbroek. Het is de bedoeling dat de nieuwe eigenaren dit zelf gaan onderhouden. Het voorwerk heeft Ark al gedaan. De natuurorganisatie deed er onderzoek naar aanwezige dieren en planten, dempte sloten om droogte tegen te gaan en plantte duizenden bomen die van nature in de gebieden voorkomen.

STOKJE

Toen Ark in 2019 begon met de verwerving, deed ze meteen een oproep voor mensen die wilden investeren in natuurontwikkeling in de Geelders en het Dommeldal. Het was tevens een kans om eigen kavels te ruilen, zodat ze beter beheerd konden worden. Een deel van de particulieren die woensdag de akte ondertekende, reageerde op die oproep. Ook het echtpaar Van Gils deed hier aan mee, zij zijn nu eigenaar van de Wedehagen op Savendonk in De Geelders.

Om de ontwikkeling van natuur goed te laten verlopen, zijn er afspraken gemaakt tussen Ark en de nieuwe eigenaren middels een kwaliteitsplan. ,,Zie het als een estafettestokje dat we doorgeven. Ark vertrekt hier, maar ons werk mag niet voor niets zijn geweest. Het plan bevat concrete afspraken en handreikingen die de nieuwe eigenaren helpen goed voor de natuur te zorgen en voort te zetten wat wij zijn begonnen”, vertelt projectleider Ger van den Oetelaar van Ark.

OMVORMEN

Ark heeft overigens nog steeds veel grond in bezit in het gebied rond Liempde, namelijk bijna 364 hectare. Dit valt onder het project Brabants Goud in Het Groene Woud. Tot circa 2027 koopt Ark landbouwgronden aan om ze om te vormen tot klimaatbestendige, zelfredzame natuur. Daarna draagt ze deze over aan eindbeheerders.