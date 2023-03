Erik de Ridder, oud-wethouder van Tilburg, volgde in 2019 Peter Glas op als watergraaf van waterschap De Dommel in Boxtel.

Watergraaf houdt na verkiezingen voordracht voor KBO

za 11 mrt., 15:00

Erik de Ridder vertelt leden van de seniorenvereniging Boxtel vrijdag 17 maart over het werk van het waterschap. Twee dagen na de waterschapsverkiezingen. De watergraaf kon niet eerder.

De lezing is in gemeenschapshuis De Rots en duurt van 14.00 tot 16.00 uur. De Ridder gaat in op wat het waterschap zoal doet, waarom er verkiezingen zijn en wat de grootste bedreigingen vormen. Ook legt hij uit waarom de waterschapslasten jaarlijks stijgen. Leden van de seniorenvereniging hebben gratis toegang op vertoon van hun KBO-pas. Niet-leden betalen twee euro entree.