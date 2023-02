Gemonde heeft er achtduizend boompjes en nieuwe natuur bij

zo 26 feb, 16:25

Gewapend met schoppen en tuingereedschap gingen tientallen vrijwilligers zaterdag aan de slag bij de Kaatse Hoeve in Gemonde. Daar zijn Ark Rewilding en Natuurgroep Gestel begonnen aan een flinke klus: de aanplant van achtduizend boompjes.

De te planten exemplaren waren nog niet groot, slechts zestig tot tachtig centimeter hoog. In het gebied ten noorden van Gemonde zijn onder meer fladderiepen geplant, maar ook struikachtige inheemse soorten zoals de hazelaar, vuilboom en wilde liguster.

Er werden gaten gegraven, boompjes doorgegeven en natuurlijk in de grond gestopt. Maar er zijn nog een kleine tweeduizend boompjes over. Deze krijgen een plekje bij de Beekse Waterloop, achter de molen Genenberg. Dat is iets verderop de locatie waar zaterdag de bomen de grond in gingen. Het vervolg van de plantactie vangt morgen, vrijdag 3 maart, aan om 09.00 uur. Liefhebbers blijven dan natuurlijk welkom om mee te helpen. Aanmelden is mogelijk via natuurwerkgroepgestel@gmail.com.

NIEUWE NATUUR

De grootscheepse aanplant vindt plaats omdat Ark Rewilding Nederland (voorheen Ark Natuurontwikkeling) en Natuurgroep Gestel samen bezig zijn nieuwe natuur te ontwikkelen langs de Beekse Waterloop in Gemonde.

Eerder dit jaar zetten de vrijwilligers van de natuurwerkgroep al ruim drieduizend boompjes bij een tiental particulieren in het buitengebied van de gemeente Sint-Michielsgestel, waaronder in Gemonde. Dit in het kader van een ander project, het Plan Boom, dat als doel heeft de komende jaren in Nederland tien miljoen bomen te planten.