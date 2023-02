Blik op landgoed Haanwijk in Sint-Michielsgestel.

Wandelen over Haanwijk en Pettelaar

vr 10 feb, 10:00

Onder de rook van Den Bosch liggen diverse landgoederen, in het verleden gesticht door welgestelde stadsbewoners. Zij genoten er van de rust van het platteland. Onder meer op Haanwijk en De Pettelaar in Sint-Michielsgestel. Natuurwerkgroep Liempde houdt daar zondag 12 februari een rondwandeling met een gids.

Beide landgoederen zijn al langere tijd in het bezit van Brabants Landschap, waarmee hun behoud als natuurpareltjes gegarandeerd is. Haanwijk, aan de Essche Stroom, kent een geschiedenis die ver terug gaat. Romeinen lieten er al hun sporen na.

Het huis, inmiddels fraai gerestaureerd, is van jongere datum; het ademt nog steeds de grandeur van vroeger tijden uit. Een pad dat dateert van 1629, het jaar waarin Den Bosch werd belegerd door de Staatse troepen, voert langs boerderij Oud Herlaer. De hoeve herinnert aan het middeleeuwse kasteel dat hier ooit stond.

Lange lanen leiden over De Pettelaar, langs een gebied dat nog herkenbaar is als een oude, dichtgeslibde, arm van de Dommel. Ooit was het eigendom van de familie De Gruyter, die er veel aan deed om de oorspronkelijke structuur zoveel mogelijk te behouden. De afwisseling van bos, lanen en weitjes geven het landgoed een geheel eigen karakter, waar je bijna zou vergeten dat de grote stad op een steenworp afstand ligt.

VOGELS EN ZOOGDIEREN

Haanwijk en De Pettelaar kennen een rijk assortiment aan vogels, waarbij met name de zwarte specht, de bosuil, de boomklever en de havik genoemd moeten worden. Ook zoogdieren als ree, vos, bever en das voelen zich er thuis.

Belangstellenden voor de wandeling verzamelen om 09.00 uur bij café ‘t Groene Woud aan de Kasterensestraat in Liempde. Carpoolend vertrekt de groep naar het bezoekerscentrum van Brabants Landschap (adres: Haanwijk 4a, Sint-Michielsgestel). Aanmelden is niet nodig; deelname is gratis.