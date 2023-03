Natuurcursus Verwondering in Liempde

zo 12 mrt., 16:45

Na het succes van enkele jaren geleden, biedt Natuurwerkgroep Liempde (NWG) vanaf 9 maart opnieuw de basiscursus Verwondering. Hierin komen allerlei zaken uit de natuur en de ecologie aan de orde die toegelicht worden met Liempdse voorbeelden.

Het is vooral de bedoeling dat de cursisten meer te weten komen over de kwaliteit van de natuurgebieden in de directe omgeving. Met deze extra kennis is het mogelijk om nog meer van de omgeving te genieten. Ruim aandacht wordt ook geschonken aan praktische zaken en herkenning. Er vinden twee excursies op zaterdagochtend plaats onder leiding van een gids.

Cursusleider John Joosten krijgt medewerking van diverse werkgroepleden. De eerste van acht lessen is donderdag 9 maart om 19.30 uur in café ‘t Groene Woud aan de Kasterensestraat. Aanmelden kan tot 1 februari via e-mail: info@natuurwerkgroepliempde.nl. Deelname kost zestig euro; NWG-leden krijgen tien euro korting.