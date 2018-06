Verhalenproject De Verschilmakers van de Witte Zusters is genomineerd voor... >>

Natasja Fashion zet nieuwe stappen

ANNELIEKE VAN DER LINDEN

,,Ik vind het hartstikke spannend, maar het is een mooie kans. Ik heb de beslissing op gevoel gemaakt." Een reorganisatie op haar voormalige werk zorgde ervoor dat Natasja Willems drieënhalf jaar geleden de stap naar het zelfstandig ondernemerschap durfde te zetten en Natasja Fashion te beginnen. En nu is het tijd voor een nieuwe stap: de modezaak aan de Rechterstraat verhuist naar het aangrenzende, ruimere pand.

Door de verhuizing neemt de winkeloppervlakte van Natasja Fashion behoorlijk toe: van 65 naar 200 vierkante meter. ,,Hierdoor krijg ik meer mogelijkheden", vertelt Willems. Zo wordt het assortiment uitgebreid met kleding voor vrouwen met een maatje meer. ,,En ik heb nog zoveel andere ideeën", lacht de Boxtelse. ,,Ik denk al aan modeshows en workshops. In mijn huidige pand heb ik daar de ruimte niet voor." Willems neemt enkele maanden de tijd om te verbouwen. ,,Hierbij ligt de nadruk op nieuwe verlichting en de aankleding van de winkel." 1 oktober opent Natasja Fashion in het nieuwe pand. Tot die tijd blijft de huidige winkel gewoon open.

Het pand waar Natasja Fashion naartoe verhuist en waar voorheen parfumerie Mooi was gevestigd, bestaat naast de winkel ook uit ruimtes waar plaats is voor andere zelfstandige ondernemers. ,,Ik ben al in gesprek met potentiële partners", vertelt Willems. ,,Mensen die interesse hebben, kunnen zich bij mij melden. Er zijn allerlei opties."

IBIZAMARKT

Ondertussen zit Willems bepaald niet stil. Ze werd onlangs door exploitant John Brusselers van recreatiepark De Langspier benaderd om een Ibizamarkt te organiseren. Die vindt plaats op zondag 10 juni. ,,Er komen nu al vijftig standhouders die allerlei spullen aan de man brengen, zoals kleding, vers fruit, bloemen en strandspullen. Daarnaast is er muziek en kunnen mensen workshops volgen", aldus Willems. De toegangsprijs tot de Ibizamarkt bedraagt 4,50 euro. Mensen die een abonnement hebben op De Langspier, hebben gratis toegang.