Muziekkapellen verspreiden leutvirus

Op de foto: Het Karnavals Kriebels Konsert vormt jaarlijks een muzikale opmaat voor de leutvierdaagse in Eendengat. (Foto: Hans van Doorn).

Dé muzikale 'opwèrmer' voor carnaval in Eendengat noemen ze het zelf. En bezoekers weten dat daarmee niets te veel wordt gezegd. Ook dit jaar tekent De Aggemarvanhuisaf Band (DAB) weer voor het Karnavals Kriebels Konsert. Het Boxtelse blaasorkest vertolkt zondag 9 februari in grand café Rembrandt niet alleen zelf leutkrakers, ook diverse muzikale gasten laten van zich horen. Het gratis toegankelijke optreden begint om 13.30 uur.

Tijdens het KKKonsert speelt de formatie in haar kenmerkende groene outfit een keur aan feestmuziek. Uit Boxtel zijn voorts Echdweil en The Ducktownband te gast; verder zijn blaaskapellen uit Tilburg, Drunen en Gouda te beluisteren. De aanwezigheid van prins Donald VI met zijn gevolg zal ongetwijfeld de feestvreugde verhogen.

WAGGELPODIUM

Zaterdagavond 22 februari opent DAB het zottenfeest met het al jaren populaire en drukbezochte Waggelpodium. Daar is deze keer deejay Henri Schalkx te gast. Met diens Video Disco On Stage zorgde hij in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw met de toenmalige hofkapel, de voorloper van DAB, voor de muzikale invulling van de carnavalsavonden van de in 2000 gesloten en vier jaar later gesloopte zaal Bellevue aan de Bosscheweg. Door de hernieuwde samenwerking wordt geprobeerd de sfeer van het toenmalige hofpaleis terug te halen.

DAB speelt tijdens de carnavalsdagen in Rembrandt. Het horecabedrijf aan de Rechterstraat wordt inmiddels 22 jaar geëxploiteerd door Geert en Colette van de Wal en dat ludieke jubileum was voor de uitbaters aanleiding een eigen carnavalslied mét clip op te nemen. Dat gebeurde in de studio van de plaatselijke producer Roel Jongeneelen. Het liedje werd onlangs week via internet gelanceerd en is de afgelopen dagen veelvuldig bekeken en beluisterd.