Karnavals Kriebels Konsert door Aggemarvanhuisaf Band

vr 26 jan, 11:11

De Aggemarvanhuisaf Band (DAB) was dinsdag, net als een week ervoor, in touw om de politiepaarden in manege Nergena te trainen. De dieren worden ingezet bij grootschalige carnavalsevenementen en moesten dus wennen aan flinke dosis hosmuziek. Zondag 28 januari houdt de dweilkapel in zaal Rembrandt aan de Rechterstraat 56 haar Karnavals Kriebels Konsert.

Tijdens dé muzikale ‘opwèrmer’ voor carnaval in Eendengat treedt DAB uiteraard zelf op. Onder meer met CV De Boklummels die het Boxtelse carnavalslied ten gehore brengt. De ode aan het bronzen beeldje Hee Waggel Mee bij de Zwaanse Brug werd tot winnaar uitgeroepen tijdens het Kwekdeuntjesfist op de elfde van de elfde.

Daarbij blijft het echter niet. Ook de feestorkesten F!st uit Tilburg en Net Zat uit Vught treden op. Voorts heeft prins Donald VII toegezegd met zijn gevolg de muziekmiddag met een bezoek te vereren. Het KKKonsert begint om 14.11 uur.

PROGRAMMA CARNAVALSDAGEN

Het traditionele Waggelpodium op zaterdagavond met carnaval vindt deze keer geen doorgang. Wel houdt DAB die middag op en rond de Markt een dweiltocht. Een dag eerder, vrijdagavond 9 februari spelen de muzikanten bovendien tijdens het Hofpleinfeest in de Kwekpoel (sportcentrum De Dommel aan de Van der Voortweg).

Op carnavalszondag speelt het blaasorkest onder meer bij diverse zorginstellingen in de regio én in gemeenschapshuis De Rots. De rondgang eindigt in grand café Rembrandt. Daar luistert het blaasorkest een dag later vanaf 11.11 uur ook de tonpratersbrunch op. Dit evenement vervangt dit jaar het Politiek Kaffee. Carnavalsdinsdag heeft DAB gereserveerd voor dweilfestival Petazzie!