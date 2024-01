Hollandse Meesters in Concert

za 20 jan, 16:00

Met het programma Hollandse Meesters in Concert neemt Boxtel’s Harmonie zondagmiddag 17 maart deel aan de activiteitenreeks Op Stap in Cultureel Boxtel. Die wordt tot aan de zomervakantie gehouden in het kader van tien jaar museum MuBo. Samen met zanger Martijn van Vuuren vertolkt het orkest (theater)liedjes van onder meer Toon Hermans, Wim Sonneveld, Frans Halsema en Annie M.G. Schmidt.

Het optreden vindt plaats in Podium Boxtel. Via de theaterwebsite is deze week de kaartverkoop gestart; tickets kosten vijftien euro.

Vorig jaar benaderde het MuBo-bestuur veel lokale organisaties om een of meer activiteiten te organiseren die in het teken staat van het tweede lustrum van het museum. In het weekeinde van 16 en 17 maart, precies tien jaar nadat het museum in Sint-Ursula aan de Baroniestraat zijn deuren opende, gaat Op Stap in Cultureel Boxtel van start.

NEDERLANDSTALIG

,,Ook onze muziekvereniging werd benaderd”, weet Sepp van Loon. Hij volgde onlangs Paul van Alphen op als voorzitter van Boxtel’s Harmonie. ,,Vervolgens zijn de commissies die concerten voorbereiden aan de slag gegaan en is gekozen voor een optreden met Nederlandstalige theaterliedjes. Daarvoor hebben we zanger Martijn van Vuuren in de arm genomen die door het land reist met het programma Hollandse Meesters in Concert. Dat wordt overal goed ontvangen.”

Het optreden doet volgens Van Loon een beetje denken aan Brel & Brass. Met dat concert was de harmonie meteen na beëindiging van de coronabeperkingen twee jaar geleden in een uitverkocht Podium Boxtel te beluisteren. Destijds vertolkte de Vlaamse zangeres Micheline Van Hautem mooie chansons van Jacques Brel. Nu brengt Martijn van Vuuren liedjes op de planken die in het geheugen van het Nederlandse theaterpubliek staan gegrift. De begeleidingsmuziek is speciaal voor blaasorkest gearrangeerd.

KUNSTZINNIGE REIS

,,Het wordt een muzikale én kunstzinnige reis, helemaal passend bij de doelstellingen van het MuBo-jubileum. We hopen op net zo’n enthousiaste reacties als bij Brel & Brass”, meldt de harmoniepreses. In het eerste deel van het concert vertolkt Boxtel’s Harmonie eigen werk. Na de pauze begeleidt het orkest haar vocale gast. ,,En daarbij mág natuurlijk meegezongen worden”, glundert Van Loon.