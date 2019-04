Museum Vekemans toont nieuwe collecties

Museum Vekemans aan de Stationsstraat in Boxtel neemt in het weekend van zaterdag 13 en zondag 14 april deel aan de afsluiting van de Nationale Museumweek. Niet alleen zijn kinderen zaterdagmiddag welkom om zich te verkleden als hun leeftijdsgenootjes in 1910, ook worden zondagmiddag enkele nieuwe collecties voor het eerst aan het publiek getoond.

Met de verkleedpartijtjes lokt Museum Vekemans jonge bezoekers. Het is een doelgroep die de weg naar het museum sowieso al heeft gevonden dankzij het onderwijsproject 'Op stap met Jet en Jan'. Leerlingen van alle basisscholen in Boxtel kloppen regelmatig aan voor een interactieve rondleiding. Dat gebeurt nadat ze eerst in de klas enkele lessen hebben gehad over het leven in Boxtel in het begin van de 20e eeuw.

Ter gelegenheid van de Nationale Museumweek zijn kinderen zaterdag 13 april tussen 13.00 en 15.00 uur welkom in Museum Vekemans om zich te verkleden als Jet en Jan. Hun ouders en grootouders kunnen vrijblijvend foto's en films maken. Het museum beschikt over een indrukwekkende verzameling boerenkleding, petten, hoeden, mutsen en poffers. Een deel van de collectie mag door kinderen gedragen worden.

KLOOSTERORDEN

Het museum aan de Stationsstraat, dat bestaat uit het Wasch- en Strijkmuseum en de collectie Brabant Goedgemutst beheert, staat daags voor de kinderactiviteiten in het teken van de nieuwe collecties. De afgelopen maanden hebben vrijwilligers vele uren besteed aan de herinrichting van het museum en is een bijzondere expositie ingericht die de historische kleding van zeven Boxtelse kloosterorden laat zien.

Daarnaast is een doopkamer ingericht waar tal van kledingstukken en historische attributen te zien zijn die te maken hebben met het doopsel. Een van de pronkstukken is een negentiende eeuwse wieg waar museumdirecteur Vekemans zelf in heeft gelegen. Andere blikvangers zijn de vele doopjurkjes, die vervaardigd zijn met Brussels kant. In andere museumvertrekken zijn de door Ans van den Bosch geboetseerde en aangeklede poppen te zien.

ZANG EN POËZIE

Zondag 14 april om 14.00 uur worden de nieuwe collecties officieel opengesteld voor het publiek. Daaraan gaat een optreden vooraf van de Belgische zangeres Kaat van Eijndhoven. Ze begeleidt zichzelf op een ukelele en zingt spottend over alledaagse zaken. De zangeres is bekend van een lied dat ze schreef over koningin Maxima, dat de toeristische organisatie Vestingfietsen ten gehore wordt gebracht tijdens vaartochten over de Dommel. Haar optreden begint zondag om 13.35 uur.

In Museum Vekemans kan het publiek tijdens de openingsfestiviteiten ook genieten van poëzie van Elianne van Elderen uit Arnhem. De dichteres nam drie jaar op rij deel aan de Boxtelse poëziewedstrijd DichtSlamRap en zal meerdere optredens verzorgen. Om 14.30 en 15.30 uur verzorgen mannequins van Museum Vekemans een modeshow. Ze dragen kleding die honderd jaar geleden in Boxtel werd gedragen. Tijdens de modeshow wordt uitleg gegeven over de betekenis en de functie van de verschillende kledingstukken.

Meer weten over Museum Vekemans? Kijk op www.museumvekemans.nl.

OP DE FOTO: Bernard Vekemans en Wilhelmien Verhappen bij de historische wieg uit 1860. De wieg is onderdeel van de nieuw ingerichte doopkamer in Museum Vekemans.

Tekst: Marc Cleutjens | Foto: Peter de Koning.