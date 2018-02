Mullukzuipertjesland glittert en schittert

Op de foto: Carnavalsvereniging De Roestkrabbers bouwen een indrukwekkende wagen gebouwd rond het betaalmiddel bitcoin. 'Mi de bitcoin op koers, maken we u jaloers', was te lezen op de zijkant van de wagen. (Foto: Annelieke van der Linden).

'Gimde glittert en schittert'. De carnavalsleus die dit jaar centraal staat in Mullukzuipertjesland kwam veelvuldig terug in de optocht die zaterdagmiddag door de straten van Gemonde trok. Dat je overal inspiratie vandaan kunt halen, bewezen de deelnemers aan deze leutstoet wel. Ze maakten gebruiken van lokale en zelfs internationale thema's, zoals betaalmiddel bitcoin.

Op creatieve wijze werd invulling gegeven aan het glitterende en schitterende thema. Van de carnavalswagen van 't Hof die toeschouwers even terugbracht in de tijd van de disco tot een loopgroep met een echte 'wol of feem' waarin nationale én lokale sterren terugkwamen: deelnemers deden hun best het publiek te imponeren dat weer in groten getale langs de Gemondse straten stond.

En hoewel vijftig jaar carnaval in Mullukzuipertjesland geen echt carnavalsjubileum is, werd toch aandacht aan dit 'gouden' feit. De Langste Weg trok met een gouden troon door de straten waarop toeschouwers mochten plaatsnemen voor een foto met de enige, echte Mullukzuiper. Die resultaten zijn op www.delangsteweg.tk te bekijken.

De uitslagen van de optocht worden later bekendgemaakt.

Op de Facebookpagina van Brabants Centrum zijn al enkele foto's van de optocht in Mullukzuipertjesland te zien. Een uitgebreid verslag boordevol foto's én filmpjes is te lezen in de digitale editie van dinsdag 13 februari en de papieren editie van donderdag 15 februari.