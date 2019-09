Middelbare Horeca School nu ook Herenboer

Op de foto: Ook de Boxtelse Herenboeren zijn bijzonder content met de stap van de opleiding om net als 180 huishoudens Herenboer te worden.

Met de toetreding tot de Coöperatie Herenboeren Wilhelminapark mag de Middelbare Horeca School in Den Bosch zich nu ook Herenboer noemen. Per 1 september krijgt de Bossche Horecaopleiding die onderdeel is van het Koning Willem I College, namelijk groenten, fruit, eieren en vlees van hun coöperatieve boerderij in Boxtel.

BOXTEL - Vanaf 1 september kan de opleiding wekelijks zo'n 20 monden (gasten) blij maken met (h)eerlijke producten van de Herenboerderij. De oogst van de week en de dierlijke eiwitten worden door de koks van de toekomst in één van de keukens op school be -en verwerkt tot (h)eerlijke gerechten. De studenten in de bediening serveren de gerechten en vertellen met passie over de mooie, unieke samenwerking tussen boer en bord, van grond tot mond. In Ons Restaurant, één van de vier leerondernemingen van de Middelbare Horeca School, wordt naast de a la carte kaart die geheel voldoet aan de 5 principes van de Dutch Cuisine, een exclusief 3-gangen Herenboerenmenu geserveerd. Het menu bestaat uitsluitend uit ingrediënten afkomstig van de Herenboerderij. "Zolang de voorraad strekt en op is op", voegt adjunct-directeur Twan Musters toe.