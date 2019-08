Meike wil een natuurspeeltuin in park bij Oosterhof

Meike van Sambeek ziet het al helemaal voor zich. ,,Hier op deze heuvel kan bijvoorbeeld een waterpomp komen met een gootje. Alles om te ontdekken en te leren." De buurtbewoonster maakt zich al drie jaar hard voor een natuurspeeltuin in het Oosterpark, tussen de Hendrik Verheeslaan en de Maastrichtsestraat in Boxtel. Die lijkt er nu dan toch te gaan komen, al kende de voorbereiding wel wat tegenvallers. Zoals een faillissement en een omgewaaide boom...

Het idee voor een natuurspeeltuin ligt al wat langer dan drie jaar op de plank. Het was in eerste instantie onderdeel van het plan om het gebied vanaf Kinderboerderij Boxtel tot aan winkelcentrum Oosterhof, ook wel bekend als de sociale as van de wijk Oost, tot één groot levendig park om te toveren dat eenheid uitstraalt. Tot een volledige uitwerking is het echter nooit gekomen, al zijn delen van het plan intussen wel gerealiseerd. Zoals de beleeftuin tegenover de Kinderboerderij. De natuurlijke speeltuin was gepland naast de retentievijver in het park.

OPNIEUW PROBEREN

Van Sambeek kwam er bij toeval achter dat enkele buurtbewoners al met het idee voor een natuurlijke speeltuin stoeiden, maar zij hadden de hoop intussen al opgegeven. Dat kwam onder meer omdat de kinderen intussen al te oud waren om überhaupt nog gebruik van de speeltuin te maken. Van Sambeek wilde het echter nog een keer proberen. ,,Het idee stond me erg aan, het was jammer dat het de anderen niet was gelukt, maar ik besloot om het plan nieuw leven in te blazen", vertelt de Boxtelse terwijl ze naar de vijver kijkt. ,,Het is zo'n prachtig park, maar ik zie hier nooit kinderen spelen. Dat is toch gewoon zonde?", vervolgt ze.

SUBSIDIE

Ze stapte naar de gemeente en kwam in contact met wijkmakelaar Hans Mols. Die omarmde het gereanimeerde idee en hielp Van Sambeek op alle procedurele vlakken. Vanuit de wijk kreeg ze al snel steun van buurtbewoners en voorzitter Jan de Vreede van wijkorgaan Boxtel-Oost zette zijn ervaring bij het aanvragen van subsidies in om het project van de grond te krijgen. En dat had al snel succes, want na een pitch, kwam de Rabobank met een subsidie van 15.000 euro over de brug voor de realisatie. De overige kosten zijn voor de gemeente en ook het wijkorgaan draagt een steentje bij.

De speeltuin moet een ontmoetingsplek worden voor jong en oud. ,,Het uitgangspunt is ontdekkend leren en spelen met water. Dus geen schommels en glijbanen, maar een waterpomp met gootje en wat natuurlijke elementen. Een beetje naar het voorbeeld van de natuurspeeltuinen in park Boscheind in Lennisheuvel en achter de school in Esch", legt Van Sambeek uit. De beoogde pomp moet het dieper gelegen grondwater omhoog halen, zodat kinderen daarmee kunnen spelen. Dat water vloeit dan terug in de retentievijver. Daarnaast ziet de Boxtelse graag een informatiebord over wat de kleine plas precies voor functie heeft. Die vangt namelijk het overschot aan water op bij langdurige regenval via een ingenieus systeem aan leidingen dat onder het park en de wijk loopt. ,,Niemand hier weet hoe dat precies werkt, het lijkt me best nuttig als je dat uitlegt aan gebruikers van het park. Dat vond de gemeente een sterk argument", vertelt Van Sambeek.

TEGENSLAG

Met een enthousiaste gemeente en buurtbewoners en een zak geld zou je denken dat de speeltuin binnen enkele maanden gerealiseerd kan worden. Er kwamen echter wat kinken in de kabel. ,,Vaak wordt er al snel naar de gemeente gekeken als iets lang duurt, maar die treft geen blaam. De samenwerking is uitstekend", antwoordt Van Sambeek snel. Ze geeft aan dat de vertraging onder meer komt door het faillissement van het bedrijf dat de werkgroep ingeschakeld had om de tekening te maken en, als alles goedgekeurd zou zijn, ook de aanleg op zich zou nemen. Daarnaast waaide een tijd terug een grote boom om waaromheen de speeltuin gepland was. ,,Dat was wel een domper, want toen moesten we weer opnieuw beginnen. En dat terwijl ik er al drie jaar mee bezig ben. Mijn jongste is inmiddels zes jaar, hopelijk kan hij er nog spelen voor hij te oud is", lacht de Boxtelse.

VERTROUWEN

Ondanks de tegenslag gaf Van Sambeek de hoop niet op en bleef ze zich inzetten voor de komst van de speeltuin. Ze heeft er alle vertrouwen in dat die er snel komt. Het uitgewerkte plan ligt momenteel bij het Boxtelse college van B en W, die beoordeelt binnenkort of de natuurspeelplaats gerealiseerd kan worden. Van Sambeek, strijdlustig: ,,We hebben aan alle voorwaarden voldaan, alle kosten zijn helder. Ik ga er dan ook min of meer van uit dat het goed komt."

OP DE FOTO: Het deel in Park Oosterhof waar de natuurspeeltuin moet komen. Met een waterpomp en diverse speelse elementen moet het kinderen weer naar buiten lokken, denkt initiatiefnemer Meike van Sambeek. (Foto: Rens van den Elsen).