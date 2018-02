Meerijden op carnavalswagens in Haaren toegestaan, mits...

Het verbod op het meerijden op carnavalswagens in de gemeente Haaren is met een sisser afgelopen. In de brief die de Haarense burgemeester Jeannette Zwijnenburg deze week stuurde naar alle carnavalsverenigingen in de gemeente, stelde ze dat dezelfde regels ook voor Boxtel, Meierijstad, Sint-Michielsgestel, Oisterwijk en Tilburg gelden. Officieel was het al jaren verboden om op een zogenaamde dweilwagen over straat te gaan, maar tot nu toe werd dat altijd gedoogd. Daar zou met ingang van de komende carnaval een eind aan worden gemaakt kondigde burgemeester Zwijnenburg aan. Dat bleek genuanceerder te liggen.

Tijdens een drukbezochte bijeenkomst donderdagmiddag in het gemeentehuis van Haaren lichtte de burgemeester haar besluit toe. Dat nam bij veel aanwezigen al wat druk van de ketel. Carnavalswagens moeten een half uur voor een optocht aanwezig zijn mogen tot een half uur daarna nog wegrijden met personen achterop. Ook is de maximale snelheid binnen de bebouwde kom 20 kilometer per uur en daarbuiten 40 kilometer per uur. Dit is ook opgenomen in de diverse vergunningen van de optochten in de gemeente.

De brief zorgde voor flink wat opschudding in de Haarense carnavalsorganisaties en -verenigingen. Zij vonden het moment waarop het nieuws bekend werd gemaakt ongelukkig gekozen. Vooral omdat zij alles al geregeld hadden. Toch kunnen ze nu met een gerust hart op hun wagen stappen, zij het met de muziek en de snelheid een standje zachter...