Manja van der Heijden exposeert in Liduina

Urban exploring, oftewel urbex, is de grootse passie van Manja van der Heijden (53). De Boxtelse legt uit: ,,Urban explorers bezoeken verlaten en vervallen gebouwen, soms nog met enkele oude meubels erin. Doel is die vergane glorie zo fraai mogelijk te fotograferen." Van der Heijden exposeert van 10 mei tot 26 september in Liduina, Liduinahof 35.

,,Mijn liefde voor urban exploring is begonnen in maart 2015 in het spookstadje Doel nabij de haven van Antwerpen", vertelt Van der Heijden. ,,Hoe meer verval, hoe mooier ik het vind. Heerlijk, al die bladderende verf, loshangend gescheurd behang en deuren die uit de sponning hangen. Ik vraag me dan af wat voor mensen er woonden en waarom het pand zo is achtergelaten."

SPANNEND

Meestal gaat de exposant met fotovrienden naar België. ,,Daar vind je nog veel van dergelijke verlaten huizen, scholen, kerken en fabrieken. Eerder ben ik ook in Duitsland, Luxemburg en Italië geweest. Soms kun je zo ergens naar binnen lopen om mooie foto's te maken, maar als dat niet kan is het spannend om ongezien naar binnen te gaan. Dat is wel een reden om er niet alleen op uit te trekken."

Van der Heijden maakt foto's met meerdere belichtingen die ze in een fotobewerkingsprogramma samenvoegt. ,,Als een foto klaar is en ik ben er tevreden over, haal ik er vaak een filter overheen om zo een romantische sfeer aan het beeld toe te voegen. Ik ben erg blij dat ik de mogelijkheid krijg om in Liduina te exposeren. Ik ben trots op mijn foto's en wil die graag met anderen delen."

De expositie is te bezichtigen van maandag tot en met vrijdag vanaf 08.30 tot 16.30 uur.

OP DE FOTO: De fotografe op een canape die betere dagen heeft gekend. (Foto: Manja van der Heijden).

OP DE FOTO: Zou Beethoven nog op deze piano gespeeld hebben? (Foto: Manja van der Heijden).