Manege De Rekkendonken viert 45 - jarig lustrum

De Rekkendonken viert vandaag, zondag 1 april haar 45-jarig bestaan. De ruitersportschool in Liempde houdt tussen 12.00 en 17.00 uur een 'groots feest' met onder meer het 'trickriding team' The Future Guys.

,,Bij elk jubileum denken we: dit gaan we groots aanpakken. Nu zijn we allemaal nog gezond en werkzaam op ons prachtige familiebedrijf, inmiddels al drie generaties. Ook dit keer is dat zo en gaan we er een hele happening van maken", laat Liane Schellekens van de manege weten.

Naast het wereldberoemde The Future Guys, dat spectaculaire trucs te paard zal tonen, zijn er nog veel meer activiteiten. Zo zijn er nog meer spraakmakende paardenshows, is er in de tweede hal van De Rekkendonken een paardensportbeurs en staan er voor jong en oud nog allerlei activiteiten op de rol. Zoals midgetgolf, oud-Hollandse spelen, ponyritjes, hoefijzers versieren, knutselen en schminken.

De open dag is gratis toegankelijk. Deze begint om 12.00 uur en duurt tot 17.00. De ruitersportschool is gevestigd aan de Vleutstraat 10 in Liempde.

OP DE FOTO: Ruitersportschool De Rekkendonken in 1979. De manege was toen nog maar zes jaar open. Inmiddels viert het familiebedrijf haar 45-jarige bestaan.