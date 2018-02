Man gewond na vermoedelijk steekincident

Een man is zaterdagavond zwaargewond aangetroffen in de omgeving van de Stationsstraat en de Kasteellaan in Boxtel. Hij is vermoedelijk het slachtoffer van een steekincident, zo meldt de politie. Het onderzoek op de plaats delict is in volle gang. De plek is afgezet door de politie om sporen veilig te stellen.

Om het slachtoffer te helpen, werden verschillende hulpdiensten ingezet. Zo was onder meer een traumahelikopter ter plaatse voor medische assistentie. De man is overgebracht naar het ziekenhuis.



Tot op heden is er geen verdachte aangehouden. Mensen die iets gezien of gehoord hebben, kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000.