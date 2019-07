Maarten Peijnenburg tekent bij FC Eindhoven

Boxtelaar Maarten Peijnenburg is 'back in town again'. Hij vervolgt zijn voetballoopbaan bij eerstedivisionist FC Eindhoven. In die Brabantse stad begon hij als groot talent in 2005 bij 'grote broer' PSV. Bij de club uit de Frederiklaan bleef hij tot 2016. Toen zocht hij zijn heil bij Jong FC Utrecht en FC Dordrecht. Die laatste club verlengde zijn éénjarig contract niet en liet hem transfervrij gaan.

Peijnenburg tekende vorige week bij de club uit de Lichtstad, nadat hij de medische keuring succesvol had doorstaan. Hoofdtrainer daar is David Nascimento, Ernie Brandts en Pascal Maas assisteren hem. Bekende collega-selectiespelers zijn doelman Ruud Swinkels, verdediger Collin Seedorf en middenvelder Branco van den Boomen. De Eindhovense spelbepaler was eerder zeer succesvol bij Heerenveen en Willem II.

EERSTE TRAININGEN

Andere Brabantse nieuwkomer is Bosschenaar Jort van der Sande, afkomstig van FC Den Bosch waar hij vijf jaar selectiespeler was. In het afgelopen seizoen was hij daar een trefzekere spits. Ook Van der Sande kwam transfervrij naar Eindhoven.

Peijnenburg sloot zich dinsdag 2 juli bij de groep aan en werkte de eerste trainingen af. Hij staat twee jaar onder contract bij de blauwwitten. ,,Dat geeft een goed gevoel. De sfeer is prima en we hebben een fijne groep. In het team zit veel voetbal. Dat past prima bij me. Daarnaast schept zo'n langere verbintenis continuïteit en rust. Het is een mooie tijd om mezelf te ontwikkelen".

GOUD

De centrale verdediger gaat voor goud. ,,Ik kan prima mee in de Keuken Kampioen-divisie". De 22-jarige Boxtelaar draait nu de hele voorbereiding mee. Komende zaterdag wacht een oefenduel tegen het Belgische Lommel. ,,Ik ga de concurrentiestrijd met vertrouwen aan."

Peijnenburg gaat zijn sportieve carrière combineren met een studie commerciële economie aan de Johan Cruijff - Academy in Tilburg. PSV is tevreden. ,,Ze waren verguld met mijn komst. Niets staat me in de weg. Het is een warme club", aldus de Boxtelaar.

FC Eindhoven start de competitie op vrijdag 9 augustus in Nijmegen bij NEC. De eerste thuiswedstrijd speelt de Boxtelse verdediger een week later aan de Aalsterweg tegen zijn voormalige club FC Dordrecht.

Teks: Coen Verbeek.