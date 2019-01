Maak kennis met de Boxtelse vloerbolvereniging

De Boxtelse Bolvereniging Sinecure (BBVS) start het nieuwe jaar met een introductietoernooi voor de sport. Deze wordt gehouden op maandag 14 januari vanaf 19.30 uur in het scoutinggebouw aan de Molenwijkseweg 5b in Boxtel.

Er wordt al bijna dertig jaar vloerbol gespeeld in Boxtel. Deze bijzondere, maar niet erg bekende sport, heeft wat weg van kegelen of bowlen en werd vroeger ook wel pierbol genoemd. De BBVS bestaat uit zo'n 14 leden en komt eens in de maand samen om de sport te beoefenen. Tegen het einde van ieder jaar is er een finale, waarbij de deelnemers strijden om het clubkampioenschap.

Tijdens het introductietoernooi dat maandag wordt gehouden vormen twee deelnemers een team. Een geoefende speler en een introducé. Het vloerbollen wordt gespeeld met een halve bol die een baan beschrijft van steeds kleinere cirkels totdat deze ongeveer in het midden van het speelveld tot stilstand komt op de bolle kant. Het ronde veld heeft een diameter van 4 meter. In het midden staan tien kegels opgesteld. De speler staat niet ver van de kegels en werpt de houten halve bol. In de baan die de bol aflegt is het de bedoeling dat zoveel mogelijk kegels worden omgestoten. De halve bol gooit dus eerst de buitenste rij kegel om en naar het einde van de cirkelvormige baan die de bol beschrijft steeds meer kegels in het centrum. Deze kegels zijn dun en staan redelijk ver uiteen zodat de kans op een domino-effect klein is. Hoe snel de bol gaat wordt bepaald door de vaart en de hellingshoek waarmee deze wordt geworpen.

Volgens deelnemer Pierre van den Oord is het spel het beste uit te leggen als je het daadwerkelijk speelt. ,,Daarom nodigen we iedereen uit om maandagavond langs te komen en mee te doen", zegt hij. Opgeven voor het introductietoernooi is mogelijk via telefoonnummer 06-82 43 92 36 of e-mail bbvs@planet.nl.