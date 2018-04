Live in Liempde blijft verrassen

Op de foto: Foto: Albert Stolwijk.

Eén ding blijft altijd hetzelfde tijdens het evenement Live in Liempde: ieder jaar is het weer anders. Ook voor de vierde editie op zondag 10 juni hebben de organisatoren alles uit de kast gehaald om bijzondere acts naar Liempde te halen.

Met verrassende muzikale optredens, een circusact, een extra pauzelocatie met kunstwerken én een swingend slotstuk krijgen tweehonderd mensen de kans om in vervoering te raken.

Het evenement op 10 juni begint om 12.00 uur bij 't Hof in Liempde en zal hier na het optreden van het gospelpopkoor voortgezet worden. Morgen, vrijdag 20 april vanaf 19.00 uur kunnen mensen kaarten à 20 euro bestellen via e-mail: liveinliempde@gmail.com. Vorig jaar was het evenement stijf uitverkocht. Voor 15,50 euro is tevens een 'Italiaans' driegangendiner bij te boeken.

Weten wat het evenement precies in gaat houden? Lees Brabants Centrum van donderdag 19 april.